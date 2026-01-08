07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Halkbank ilk galibiyetini aldı, Galatasaray ilk yenilgisini yaşadı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

calendar 07 Ocak 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 03:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Halkbank, ilk galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı ekip ilk yenilgisini yaşadı.

Öte yandan Başkent takımı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde "10 Saniye ile Fark Et" sloganı kapsamında salonun ışıkları 10 saniye boyunca kapatılarak kontrollü sessizlik sağlandı.


Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Erdal Akıncı (Türkiye)

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Berk Dilmenler, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)

Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Onur Günaydı)

Setler: 25-18, 25-19, 18-25, 35-37, 18-16

Süre: 156 Dakika (25, 26, 26, 56, 23)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
