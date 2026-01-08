Halkbank ilk galibiyetini aldı, Galatasaray ilk yenilgisini yaşadı

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Halkbank, ilk galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı ekip ilk yenilgisini yaşadı.
Öte yandan Başkent takımı, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesinde "10 Saniye ile Fark Et" sloganı kapsamında salonun ışıkları 10 saniye boyunca kapatılarak kontrollü sessizlik sağlandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Erdal Akıncı (Türkiye)
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Berk Dilmenler, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)
Galatasaray HDI Sigorta: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Onur Günaydı)
Setler: 25-18, 25-19, 18-25, 35-37, 18-16
Süre: 156 Dakika (25, 26, 26, 56, 23)
