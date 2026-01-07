Boston Celtics guardı Anfernee Simons'ın takas edilebileceğine yönelik söylentiler güçlenirken, Doğu Konferansı'ndan bir rakibin genç guard için ilgi gösterdiği bildirildi.Boston Celtics'in, lüks vergisi esnekliği yaratmak amacıyla Anfernee Simons içeren olası takas senaryolarını değerlendirdiği ancak bu süreçte gelecekteki birinci tur draft hakkını takasa ekleme ya da uzun vadeli maaş yükü altına girme konusunda isteksiz olduğu belirtiliyor.Celtics, Ivica Zubac gibi bir pivot takviyesiyle de anılsa da, HoopsHype yazarı Michael Scotto'nun haberine göre Boston yönetimi, Simons üzerinden yapılabilecek takas ihtimallerini de masada tutuyor.Scotto'nun aktardığına göre Celtics'in lüks vergi yükünü azaltmak gibi acil bir zorunluluğu bulunmuyor; zira bu maliyet halihazırda bütçeye dahil edilmiş durumda. Ancak doğru fırsat ortaya çıkarsa, Boston yönetimi vergi sınırının altına inmeye sıcak bakıyor.HoopsHype'ın haberine göre Anfernee Simons'a ilgi gösteren takımlar arasında Milwaukee Bucks da yer alıyor.Aynı haberde, Boston'ın Simons'ı göndermek adına gelecekteki bir birinci tur draft hakkını takasa eklemeye yanaşmadığı vurgulanırken, olası bir Simons takasında uzun vadeli maaşlar almayı da istemediği ifade edildi.26 yaşındaki guard, 27,68 milyon dolar değerindeki sözleşmesinin son yılına girerken, bu sezon yedek rolünde maç başına 13,5 sayı üretiyor ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,6 isabet oranı yakalıyor.