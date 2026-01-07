07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Anfernee Simons takas söylentileri: konferans içinden ilgi var

Boston Celtics guardı Anfernee Simons'ın takas edilebileceğine yönelik söylentiler güçlenirken, Doğu Konferansı'ndan bir rakibin genç guard için ilgi gösterdiği bildirildi.

Boston Celtics'in, lüks vergisi esnekliği yaratmak amacıyla Anfernee Simons içeren olası takas senaryolarını değerlendirdiği ancak bu süreçte gelecekteki birinci tur draft hakkını takasa ekleme ya da uzun vadeli maaş yükü altına girme konusunda isteksiz olduğu belirtiliyor.

Celtics, Ivica Zubac gibi bir pivot takviyesiyle de anılsa da, HoopsHype yazarı Michael Scotto'nun haberine göre Boston yönetimi, Simons üzerinden yapılabilecek takas ihtimallerini de masada tutuyor.


Scotto'nun aktardığına göre Celtics'in lüks vergi yükünü azaltmak gibi acil bir zorunluluğu bulunmuyor; zira bu maliyet halihazırda bütçeye dahil edilmiş durumda. Ancak doğru fırsat ortaya çıkarsa, Boston yönetimi vergi sınırının altına inmeye sıcak bakıyor.

HoopsHype'ın haberine göre Anfernee Simons'a ilgi gösteren takımlar arasında Milwaukee Bucks da yer alıyor.

Aynı haberde, Boston'ın Simons'ı göndermek adına gelecekteki bir birinci tur draft hakkını takasa eklemeye yanaşmadığı vurgulanırken, olası bir Simons takasında uzun vadeli maaşlar almayı da istemediği ifade edildi.

26 yaşındaki guard, 27,68 milyon dolar değerindeki sözleşmesinin son yılına girerken, bu sezon yedek rolünde maç başına 13,5 sayı üretiyor ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,6 isabet oranı yakalıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
