Atlanta Hawks, yıldız oyun kurucu Trae Young'ı Washington Wizards'a takaslıyor.Takasla ilgili bilgiyi ESPN'den Shams Charania, kaynaklara dayandırarak duyurdu.Bu anlaşma kapsamında Wizards, tecrübeli guard CJ McCollum ile forvet Corey Kispert'ı Atlanta Hawks'a gönderiyor.Charania'nın bildirdiğine göre, 27 Aralık'tan bu yana uyluk (quad) sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Trae Young, Atlanta'nın 27 yaşındaki yıldız için takas seçeneklerini değerlendirmeye başlamasının ardından tercihini Washington'dan yana kullandığını yönetime iletti. Habere göre Young'ın menajerleri de Pazartesi gününden itibaren Hawks yönetimiyle birlikte, oyuncunun gidebileceği takas adresleri üzerinde aktif olarak çalışmaya başladı.Dört kez All-Star seçilen ve geçen sezon NBA asist lideri olan Trae Young, sakatlıklar nedeniyle bu sezon yalnızca 10 maçta görev alabildi. Kariyerinde sekiz NBA sezonu boyunca 25,2 sayı ve 9,8 asist ortalamaları yakalayan Young, aynı zamanda Hawks tarihinin en çok asist yapan (4.837) ve en çok üç sayılık isabet bulan (1.295) oyuncusu konumunda bulunuyor. Young'ın mevcut sözleşmesinde gelecek sezon için 49 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.Çarşamba günü New Orleans Pelicans karşısında oynanan karşılaşmada forma giymemesine rağmen Trae Young, Washington'a transferinin gündeme geldiği haberlerin ilk kez ortaya çıktığı sırada Hawks bench'inde yer aldı.CJ McCollum cephesinde ise bu takas, tecrübeli guardın Washington macerasının sona ermesi anlamına geliyor. Wizards, McCollum'u Temmuz ayında New Orleans Pelicans'tan kadrosuna katmıştı. 34 yaşındaki oyuncu, NBA'deki 13. sezonunda 18,8 sayı, 3,6 asist ve 3,5 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu.Corey Kispert ise Wizards tarafından 2021 NBA Draftı'nda 15. sıradan seçilmişti. Ancak Kispert, başparmak ve hamstring sakatlıkları nedeniyle Aralık ayının başından bu yana yalnızca iki maçta forma giyebildi.