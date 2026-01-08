08 Ocak
"Musaba buraya gelecek" dedi: Bıçakla balkona çıktı

Samsun'da 62 yaşındaki bir şahıs, Samsunspor'un Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olmasının ardından elinde bıçakla balkondan atlamaya çalıştı. Öfkeli şahsın "O Musaba buraya gelecek" diye bağırdığı öne sürüldü.

calendar 08 Ocak 2026 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsun'da elinde bıçakla balkondan atlamaya çalışan 62 yaşında bir kişi, Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Show TV'nin haberine göre öfkeli şahsın balkona çıkma sebebi Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'un Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olması.

Samsunspor'un eski oyuncusu Musaba'nın karşılaşmada iki gol pası vermesinin ardından sinirlerine hakim olamayan 62 yaşındaki şahıs "O Musaba buraya gelecek" diye bağırarak eline ne geçerse balkondan aşağı fırlattı.

