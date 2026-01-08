08 Ocak
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları cuma günü başlayacak.

calendar 08 Ocak 2026 12:21
Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) çeyrek final heyecanı cuma günü başlayacak.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final müsabakalı, cuma ve 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

Kupada çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Cuma:

19.00 Mali-Senegal

22.00 Kamerun-Fas

Cumartesi:

19.00 Cezayir-Nijerya

22.00 Mısır-Fildişi Sahili

