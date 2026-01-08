Trae Young takasını tamamlayan Atlanta Hawks, artık rotasını Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis transferine çevirmiş durumda.Trae Young dönemini kapatan Hawks, geleceğe yönelik planlamasında büyük bir adım atarken, Washington Wizards ile yapılan bu anlaşmanın ardından önemli bir maaş esnekliği elde etti. ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre Atlanta, bu alanı kullanarak kadrosuna yüksek maaşlı bir yıldız eklemeyi hedefliyor ve listenin başında Anthony Davis yer alıyor.Hawks, Young karşılığında CJ McCollum ve Corey Kispert'ı kadrosuna kattı. McCollum'un 30,6 milyon dolarlık ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi, Atlanta'ya ciddi bir maaş boşluğu yaratma fırsatı sunuyor. Bu durum, Davis gibi yüksek kontratlı bir oyuncu için takas zemini hazırlıyor.Öte yandan uzun oyuncu Kristaps Porzingis'in de 30,7 milyon dolarlık, süresi dolan bir sözleşmeye sahip olması, olası maaş dengeleme senaryolarında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.Anthony Davis, 2025-26 sezonu için 54,12 milyon dolar kazanacak. Yıldız uzun ayrıca 2027-28 sezonu için 62,78 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip. Daha önce bildirildiği üzere Davis, yeni ve uzun vadeli bir sözleşme arayışında.Sezon boyunca Davis için en ciddi talip olarak anılan takımın Atlanta Hawks olduğu ifade edilirken, Hawks'ın bu transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.