Dallas Mavericks'in Anthony Davis'i takas etmeyi tercih etmesi durumunda, yıldız oyuncuya talip olan takımların şimdiden sıraya girdiği belirtiliyor.Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks, Davis'i kadrolarına katmak isteyen ekipler arasında yer alıyor.Atlanta cephesi, Trae Young için bir takas arayışındaydı. Hawks, Davis transferini Young üzerinden şekillendirebilir ve oyun kurucuyu maaş dengelemede ana parça olarak kullanabilirdi. Alternatif olarak, Young takası sonrasında oluşan maaş esnekliği de Davis için bir hamle yapmalarını sağlayabilir. Bu senaryolarda Kristaps Porzingis'in kontratı da büyük ölçüde maaş eşleştirmede kullanılabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.Toronto Raptors, ön alan rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Ancak Raptors'ın Davis için uzun vadeli sözleşmeler göndermesi gerekecek ki, bu durum Mavericks'in kaçınmak istediği bir senaryo olarak öne çıkıyor.Golden State Warriors için Davis'in maaşını karşılamak ise oldukça zor görünüyor. Golden State'in Jimmy Butler veya Draymond Green'i takasa dahil etmek istememesi, Warriors'ın Davis için bir anlaşma yapmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.Milwaukee Bucks ise Giannis Antetokounmpo'yu takas etmek yerine onun etrafına yeni yetenekler eklemeyi planladıklarını açıkça dile getirdi. Ancak Bucks'ın da maaş eşleştirme konusunda sıkıntı yaşayabileceği ve Dallas'a sunabilecekleri draft haklarının sınırlı olduğu belirtiliyor.