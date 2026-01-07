07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
2-262'
07 Ocak
Burnley-M. United
2-266'
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-290'
07 Ocak
Torino-Udinese
1-290'
07 Ocak
Parma -Inter
0-290'
07 Ocak
Benfica-Braga
1-276'

Galatasaray'da yılın ilk transferi yükleniyor: Can Armando Güner

Galatasaray, Alman futbol ligi Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner'in transferini bitirmek üzere...

calendar 07 Ocak 2026 23:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yılın ilk transferi yükleniyor: Can Armando Güner
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Takımda düşünmediği bazı oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasının ilk transferi için kolları sıvadı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK


Hem oyuncu hem de Borussia Mönchengladbach ile resmi anlaşmayı tamamlayan Galatasaray transferi kısa süre içinde duyurmayı planlıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

YAKLAŞIK 250 BİN EURO ÖDEME

Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.

HÜCUMUN HER YERİNDE OYNAYABİLİYOR

Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi. Babası Türk olan genç yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.   

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.