Galatasaray'da yılın ilk transferi yükleniyor: Can Armando Güner

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Takımda düşünmediği bazı oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, devre arasının ilk transferi için kolları sıvadı.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı.
KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
Hem oyuncu hem de Borussia Mönchengladbach ile resmi anlaşmayı tamamlayan Galatasaray transferi kısa süre içinde duyurmayı planlıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
YAKLAŞIK 250 BİN EURO ÖDEME
Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.
HÜCUMUN HER YERİNDE OYNAYABİLİYOR
Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi. Babası Türk olan genç yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.
