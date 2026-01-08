Miami Heat, guard Terry Rozier'ı serbest bırakmama kararı aldı. Associated Press'ten Tim Reynolds'ın haberine göre bu karar, Rozier'ın 2025-26 sezonu için olan tüm maaşının garanti altına alınması anlamına geliyor.Rozier'ın 26.643.031 dolarlık maaşının 24.924.126 dolarlık kısmı daha önce garanti altındaydı. Miami, oyuncuyu serbest bırakmış olsaydı yaklaşık 1,7 milyon dolarlık bir maaş tasarrufu elde edebilirdi. Bu hamle aynı zamanda Heat'e 15 kişilik kadroda ikinci bir boşluk açacak ve lüks vergisi sınırını aşmadan iki standart sözleşme imzalama imkânı sunacaktı.Buna karşın, Rozier'ın Ekim ayında federal bahis suçlamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından lig tarafından izne çıkarılmış olmasına ve o tarihten bu yana forma giymemesine rağmen Heat yönetimi, oyuncuyu kadroda tutmanın daha mantıklı olduğuna karar verdi.Bu karar, Miami'nin Rozier'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini olası bir takasta maaş dengeleme aracı olarak kullanmak istediğine işaret ediyor. NBA'in buna izin verip vermeyeceği henüz netlik kazanmasa da, Heat yönetiminin lig tarafından böyle bir anlaşmanın engellenmeyeceği konusunda "kendinden emin" olduğu ifade ediliyor.Rozier'ın maaşı artık garanti altına alınmış olsa da, NBA tarafından bu ücret hâlen faiz getirisi olan bir emanet hesapta tutuluyor. Oyuncular Birliği bu karara itiraz ederken, konuyla ilgili kararın bu ay içinde açıklanması bekleniyor.Öte yandan, Rozier bugün kadroda kalan tek oyuncu değildi. ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığına göre, Çarşamba günü maaş garanti tarihinin öncesinde standart ve garanti dışı sözleşmeye sahip hiçbir oyuncu serbest bırakılmadı.Ancak üç adet iki yönlü (two-way) sözleşmeli oyuncunun yolları takımlarıyla ayrıldı:Mark Sears (Milwaukee Bucks),Malik Williams (Atlanta Hawks),Tosan Evbuomwan (New York Knicks).