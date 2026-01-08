07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Galatasaray'da Pape Gueye transferi rafa kalktı

Pape Gueye için görüşmeler yapan Galatasaray, yüksek maliyeti nedeniyle Senegalli futbolcunun transferinden vazgeçti.

calendar 08 Ocak 2026 08:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Pape Gueye transferi rafa kalktı
Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefleri aradında yer alan Pape Gueye'nin yüksek maliyeti planları bozdu.

Villarreal, Senegalli futbolcu için 35 milyon euro istedi. 26 yaşındaki oyuncunun ise senelik 7.5 milyon euro maaş ve 4.5 yıllık bir sözleşme istediği öğrenildi.

70 milyon euroyu bulan bu paket nedeniyle sarı-kırmızılılar frene bastı.

Galatasaray Yönetimi, UEFA tarafından belirlenen, "takım maliyet limiti"ni de aşmamayı amaçlıyor. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
