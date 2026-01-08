Galatasaray'da Pape Gueye transferi rafa kalktı

Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefleri aradında yer alan Pape Gueye'nin yüksek maliyeti planları bozdu.
Villarreal, Senegalli futbolcu için 35 milyon euro istedi. 26 yaşındaki oyuncunun ise senelik 7.5 milyon euro maaş ve 4.5 yıllık bir sözleşme istediği öğrenildi.
70 milyon euroyu bulan bu paket nedeniyle sarı-kırmızılılar frene bastı.
Galatasaray Yönetimi, UEFA tarafından belirlenen, "takım maliyet limiti"ni de aşmamayı amaçlıyor.
