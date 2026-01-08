Beşiktaş'ın Ruben-Loftus-Cheek ısrarı

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE
Birçok bölgeye takviye planlayan siyah-beyazlılar, Milan'dan da Ruben Loftus-Cheek ile ilgileniyor.
Milan, Beşiktaş'ın ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcusu için 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
LAZIO DA İSTİYOR
Deneyimli futbolcu ile İtalya'dan Lazio da ilgileniyor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, daha önce Chelsea'de birlikte çalıştığı Ruben-Loftus-Cheek'i yeniden kadrosunda görmek istiyor.
Beşiktaş, İngiliz futbolcu için girişimlerine devam ediyor.
Milan'da bu sezon 19 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
