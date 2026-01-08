08 Ocak
Arsenal-Liverpool
23:00
08 Ocak
Atletico Madrid-Real Madrid
22:00
08 Ocak
Cremonese-Cagliari
20:30
08 Ocak
AC Milan-Genoa
22:45
08 Ocak
PSG-Marsilya
21:00

Beşiktaş'ın Ruben-Loftus-Cheek ısrarı

Beşiktaş, Milan'dan Ruben Loftus-Cheek ile ilgileniyor. Milan, Lazio'nun da ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcusu için 10 milyon euro talep ediyor.

calendar 08 Ocak 2026 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Ruben-Loftus-Cheek ısrarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Birçok bölgeye takviye planlayan siyah-beyazlılar, Milan'dan da Ruben Loftus-Cheek ile ilgileniyor.

Milan, Beşiktaş'ın ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcusu için 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

LAZIO DA İSTİYOR

Deneyimli futbolcu ile İtalya'dan Lazio da ilgileniyor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, daha önce Chelsea'de birlikte çalıştığı Ruben-Loftus-Cheek'i yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu için girişimlerine devam ediyor.

Milan'da bu sezon 19 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.