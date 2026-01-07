Fenerbahçe Beko, Dubai deplasmanında!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 21. haftasında 8 Ocak Perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.



Coca Cola Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.



Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.



Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.



Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.



