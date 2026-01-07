Sacramento Kings'in genç yıldızı Keegan Murray, sol ayak bileğinde yaşadığı burkulma nedeniyle en az üç ila dört hafta forma giyemeyecek.



Murray, sakatlığı Pazar günü oynanan ve Kings'in Milwaukee Bucks'a 115-96 mağlup olduğu karşılaşmada yaşadı.



Murray, bu sezonun başında da önemli bir sakatlık yaşamış ve sol başparmağındaki UCL (ulnar kollateral bağ) yırtığı nedeniyle sezonun ilk 15 maçını kaçırmıştı.



Bu sezon Sacramento formasıyla maç başına 35,9 dakika süre alan Keegan Murray, 14,6 sayı ve 6,1 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu. Kings yönetimi ile Murray, Ekim ayında beş yıl ve 140 milyon dolar değerinde bir sözleşme uzatma anlaşmasına varmıştı.



