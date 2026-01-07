Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi.
Sol bek ve sol stoper pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında da forma giymişti.
Alanyaspor forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Ümit Akdağ, 1 gol, 2 asist ile skora da katkı sağladı.
TAHA ŞAHİN DE LİSTEDE
Sağ bek mevkisi için düşünülen Taha Şahin konusunda ısrarlı olan sarı-kırmızılıların, Karadeniz ekibini ikna etmek için şartları zorlayacağı belirtildi.
Yönetimin, önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor yetkilileriyle bir araya gelerek transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.
