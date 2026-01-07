07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

G.Saray'ın rotasyonuna Süper Lig'den iki transfer

Yerli rotasyonunu geliştirmek ve derinleştirmek isteyen Galatasaray'da Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Rizespor'dan Taha Şahin isimleri gündeme geldi.

calendar 07 Ocak 2026 10:41
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Ara transferde yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alanyasporlu Ümit Akdağ'ı da listeye dahil ettiği öğrenildi.

Sol bek ve sol stoper pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta 1320 dakika görev yaptı. 1.92 boyunda olan Ümit Akdağ bir dönem Chelsea altyapısında da forma giymişti.

Alanyaspor forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Ümit Akdağ, 1 gol, 2 asist ile skora da katkı sağladı.


TAHA ŞAHİN DE LİSTEDE

Sağ bek mevkisi için düşünülen Taha Şahin konusunda ısrarlı olan sarı-kırmızılıların, Karadeniz ekibini ikna etmek için şartları zorlayacağı belirtildi.

Yönetimin, önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor yetkilileriyle bir araya gelerek transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
