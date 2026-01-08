07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Braga, Mourinho'nun Benfica'sını kupadan eledi

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'ya 3-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun takımı Benfica, turnuvaya veda etti.

calendar 08 Ocak 2026 01:24 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 02:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ile Braga karşı karşıya geldi.

Dr. Magalhaes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Braga 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Konuk ekip, 19. dakikada Pau Victor'un golüyle öne geçti. 33. dakikada Rodrigo Zalazar skoru 2-0'a taşıyarak ilk yarının sonucunu belirledi.


İkinci yarıda baskısını artıran Benfica, 64. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan kaydettiği golle umutlandı. Ancak Braga, 81. dakikada Gustaf Lagerbielke'nin golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın son anlarında Benfica'da Nicolas Otamendi, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Braga'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Braga, Portekiz Lig Kupası'nda finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Benfica ise kupaya veda eetti.

Braga, finalde Victoria Guimaraes ile karşılaşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
