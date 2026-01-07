Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Cem Üstündağ, "Emre Belözoğlu Türkiye futbolunun efsanesidir. Kişisel bakarsam da benim pozisyonumda oynuyordu. Ondan çok şey öğreneceğim. Çok tecrübeli futbolcuydu, yardımcı olacağına, bana destek vereceğine inanıyorum" dedi. 24 yaşındaki futbolcu, milli takımda oynamayı hedeflediğini de söyledi.



Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Üstündağ, takımının Antalya kampındaki çalışmalarını değerlendirdi. Kampın zor geçtiğini, yoğun, yorucu antrenmanlar yaptıklarına değinen Cem Üstündağ, "Genç, tecrübeli herkes yüzde 100 oynuyor. 15-16 yaşındaki oyuncular, tecrübeli olanları görmek bana gaz veriyor. Herkes çalışıyor, oyuncu olarak bu durum beni mutlu ediyor" diye konuştu.



'EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE FUTBOLUNUN EFSANESİDİR'

Takımının ligin ilk yarısında fazla puan kaybı yaşadığını söyleyen Üstündağ, şunları söyledi:Takımda sürekli ilk 11'de forma giymediğine değinen Cem Üstündağ, hedeflerini şöyle anlattı:Kısa ve uzun vadede hedefleri olduğunu, bir gün A Milli takımda forma giymek istediğini belirten Üstündağ,dedi.'Türkiye dışında başka takımlarda oynamayı hedefliyor musun' sorusu üzerine Cem Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı: