Ergin Ataman: "EuroLeague veya ligi kazanamazsak Panathinaikos'tan ayrılacağım!"

Ergin Ataman, Panathinaikos'taki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Ocak 2026 18:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 18:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 20. hafta müsabakasında Panathinaikos, dün akşam sahasında konuk ettiği Olimpia Milano'ya 87-74 mağlup oldu.

EuroLeague'de üst üste ikinci mağlubiyetin gelmesi, Atina'da eleştiri oklarının oyunculara ve koç Ergin Ataman'a dönmesine yol açtı.

Ergin Ataman, yarın akşam (8 Ocak Perşembe) oynayacakları Virtus Bologna maçının öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Koç Ataman, sezon sonu EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk gelmezse 'görevi bırakacağını' söyledi:

"Dün akşam tribünde birilerinin takıma ve koça olan güvenini kaybettiğini duydum. Böyle şeyler normal, spor bu. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Dolayısıyla önümüze bakmamız lazım. Sadece şunu söylemek istiyorum, oyuncularıma ve bu takıma çok güveniyorum. O yüzden önemli bir meydan okumaya daha atılmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kontratımda bir sene daha var. Buna rağmen sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım. Bu kadar."  

