07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

10 kişi Chelsea, Fulham'a mağlup oldu!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea'de Marc Cucurella, 22. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

calendar 08 Ocak 2026 01:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
10 kişi Chelsea, Fulham'a mağlup oldu!
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Fulham, Chelsea'yi konuk etti.

Craven Cottage'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Fulham'ın galibiyet golleri Raul Jimenez ve Harry Wilson'dan geldi. Chelsea'nin tek sayısını ise Liam Delap kaydetti. Öte yandan Chelsea'da Marc Cucurella 22. dakikada kırmızı kart gördü..


Bu sonuçla birlikte 31 puanda kalan Chelsea bir sonraki maçında Brentford'ı konuk edecek. 31 puana yükselen Fulham ise Leeds United deplasmanına konuk olacak.

ROSENIOR TRİBÜNDEN İZLEDİ

Chelsea'nin Enzo Maresca'nın ardından göreve getirdiği teknik direktör Liam Rosenior, maçı tribünden izledi.

Maviler'in başında U21 teknik direktörü Calum McFarlane görev aldı.

Rosenior, neden maça çıkmadığı sorulduğunda Sky Sports'a şu yanıtı verdi;

"Seyahat yüzünden. Ama asıl sebep, Calum'un Manchester City maçında inanılmaz bir iş çıkarmış olması. Oyuncuların performansı… Özellikle ikinci yarıda gösterdikleri enerji, tempo, oynadıkları kaliteli futbol. Zor bir dönemde takımın yanında çok doğru şekilde durdular. Dün sabah Strasbourg'dan uçtum. Bu kadar dar bir zaman aralığında takıma maç kazanma şansını artıracak taktik çalışmaları vermem çok zor. Bu gece Calum'a ve oyunculara tamamen güveniyorum."

 


.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
