Manchester City'de Galatasaray öncesi savunmada büyük kayıp

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde savunma hattında önemli eksiklerle karşı karşıya.
İngiliz ekibinin as stoperleri Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.
KRİTİK DEZAVANTAJ
Teknik direktör Pep Guardiola'nın, iki yıldız savunmacının yokluğunda savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Özellikle Galatasaray'ın hücum gücü düşünüldüğünde, bu eksikler Manchester City adına kritik bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor.
MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 28 Ocak'ta saat 23.00'te oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip ise rakibinin savunmadaki bu eksiklerini avantaja çevirmeyi hedefliyor.
