06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-034'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Manchester City'de Galatasaray öncesi savunmada büyük kayıp

Manchester City'de Ruben Dias ve Josko Gvardiol sakatlıkları nedeniyle 28 Ocak'taki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde savunma hattında önemli eksiklerle karşı karşıya.

İngiliz ekibinin as stoperleri Ruben Dias ve Josko Gvardiol'un sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

KRİTİK DEZAVANTAJ


Teknik direktör Pep Guardiola'nın, iki yıldız savunmacının yokluğunda savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Özellikle Galatasaray'ın hücum gücü düşünüldüğünde, bu eksikler Manchester City adına kritik bir dezavantaj olarak değerlendiriliyor.

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Manchester City ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 28 Ocak'ta saat 23.00'te oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip ise rakibinin savunmadaki bu eksiklerini avantaja çevirmeyi hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
