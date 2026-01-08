07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

calendar 07 Ocak 2026 20:04 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 03:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı






Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

9 Ocak Cuma:


14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: Davut Dakul Çelik

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor: Süleyman Bahadır

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor: Berkay Erdemir

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: Ali Yılmaz

