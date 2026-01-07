07 Ocak
Anadolu Efes'ten EuroLeague'de üst üste 4. mağlubiyet

EuroLeague'in 20. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Paris Basketbol'a 84-79 mağlup oldu.

07 Ocak 2026 22:30 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 22:52
Anadolu Efes'ten EuroLeague'de üst üste 4. mağlubiyet
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 20. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlıyor...

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, 84-79 mağlup oldu.

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte EuroLeague'de üst üste 4., toplamda ise 14. mağlubiyetini aldı.

Paris Basketbol ise organizasyondaki 7. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Lee ile hücumda skor ürettiği ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Fransız temsilcisi de dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. Son 1 dakikada Loyd ve Ercan Osmani ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Paris Basketbol, 11. dakikada M'Baye'nin pota altından bulduğu basketle durumu 21-21'e getirdi. Dış atışlardan isabet bulmaya devam eden Fransa temsilcisi, 16. dakikada Cavaliere'nin üç sayılık basketiyle karşılamada öne geçti: 32-35. Paris Basketbol, iyi geçirdiği ikinci çeyreği 40-39 üstün tamamladı.

İki takımın da temposunu artırdığı ikinci yarıda skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Anadolu Efes, özellikle bu çeyrekte Weiler-Babb ve Dozier ile basketler buldu. Konuk ekipte ise bu periyotta Hifi, skor üretiminde öne çıktı. Fransa temsilcisi, son çeyreğe 65-64 önde girdi.

Dördüncü periyotta taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 35. dakikada Ercan Osmani'nin üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 77-72. Paris Basketbol da son 40 saniyede Hifi'nin dış atıştan bulduğu basketle 10-0'lık seriye ulaşarak rakibine cevap verdi: 82-77. Fransa ekibi, karşılaşmanın devamında farkın azalmasına izin vermeyerek sahadan 84-79'luk galibiyetle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Arnau Padros (İspanya)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Lee 17, Cordinier, Ercan Osmani 15, Dessert 8, Loyd 12, Jones 2, Beaubois 2, Smits 8, Dozier 9, Swider

Paris Basketbol: Hifi 27, Morgan, Rhoden 15, M'Baye 10, Faye 2, Cavaliere 5, Herrera 10, Dokossi, Ouatarra 2, Robinson 11, Ayayi, Shahrvin 2

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-40

3. Periyot: 64-65

 





