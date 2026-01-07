Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 20. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlıyor...
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 39
PARİS BASKETBOL: 40
(DEVRE)
1. ÇEYREK SONUCU: 21-19
DEVRE: 39-40
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK
SPORX KODUYLA 2.299 TL YERİNE 1.899 TL!
CANLI | Anadolu Efes - Paris Basketbol
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 20. haftasında Paris Basketbol'u ağırlıyor...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 20. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlıyor...
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Nijerya'dan Osimhen için açıklama!
-
9
Inter'den Beşiktaş'a "Bekleyin" mesajı: Luis Henrique
-
8
Abdullah Kavukcu, transfer turuna çıkıyor
-
7
Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat ve Musaba açıklaması
-
6
Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
-
5
Galatasaray, stoper transferini rafa kaldırdı
-
4
G.Saray'ın rotasyonuna Süper Lig'den iki transfer
-
3
Çağdaş Atan: "Galatasaray ve Trabzonspor'dan istedik"
-
2
Gabriel Sara'ya Fulham kancası
-
1
Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Matteo Guendouzi
- 21:24 Elan Ricardo'nun yeni adresi belli oldu
- 20:28 Beşiktaş, ayrılığı açıkladı: Jonas Svensson
- 20:25 CANLI | Anadolu Efes - Paris Basketbol
- 19:40 Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Karşıyaka'ya kiraladı!
- 19:18 39 yaşındaki Radamel Falcao'dan yeni imza!
- 19:01 Galatasaray, Pape Matar Sarr'ı listeye aldı!
- 18:45 Gökhan Ünal'dan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
- 18:21 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ameliyat edildi
- 18:17 Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt için Fenerbahçe açıklaması
- 18:09 Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda mesajı!
- 18:06 Ergin Ataman: "EuroLeague veya ligi kazanamazsak Panathinaikos'tan ayrılacağım!"
- 17:34 Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu transferini açıkladı
- 17:00 Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'ya olay sözler!
- 16:59 Arda Turan'dan Shelvey'e cevap
- 16:20 Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
- 16:15 Cem Üstündağ: "Emre Belözoğlu Türkiye futbolunun efsanesidir"
- 15:59 Anfernee Simons takas söylentileri: konferans içinden ilgi var
- 15:57 Cavaliers'ta Max Strus 1 ay daha yok
- 15:56 Murray ayak bileği burkulması nedeniyle 3-4 hafta daha yok
- 15:54 TFF, 104 futbol menajerini bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!
- 15:40 TFF, 108 teknik sorumluyu bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!
- 15:34 Kayserispor, MANU ile anlaştı; uçağa bindirdi!
- 15:34 Sivasspor, Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor!
- 15:30 Adana Demirspor, Salih Kavrazlı ile yollarını ayırdı!
- 15:24 Sebastian Szymanski'ye sürpriz teklif! Görüşmeler başladı
- 15:18 Beşiktaş'tan transfer açıklaması: "Bambaşka bir takım geliyor"
- 15:14 İlkin Aydın kararını verdi: Galatasaray
- 14:58 Lionel Messi: "Ben bir tiktok bağımlısıyım"
- 14:50 Orkun Kökçü'den Fenerbahçe derbisi için açıklama: "Hırs yaptım"
- 13:54 Neymar, Santos ile nikah tazeledi!
- 13:50 Antalyaspor ligin ikinci yarısında "Uğurlu" bir çıkış peşinde
- 13:45 Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesi hayatını kaybetti
- 13:33 Pape Habib Gueye: "Hedefim Premier Lig"
- 13:29 Vakıfbank Kadın Voleybol, İtalya deplasmanında!
- 13:27 Hawks ile Trae Young, takas için birlikte çalışıyor
- 13:26 Shai, OKC'nin son dönemki zorluklarına değindi
- 13:26 Fenerbahçe Beko, Dubai deplasmanında!
- 13:25 LeBron'dan Jalen Johnson'a Scottie Pippen benzetmesi
- 13:24 Carlisle, Pacers'ın kabus sezonunda Siakam'a destek çıktı
- 13:22 Ziraat Bankkart, Slovenya deplasmanında!
- 13:22 LeBron: "41 yaşındayım, arka arkaya her maçım 'belirsiz'"
- 13:16 Davinson Sanchez 'dalya'ya hazırlanıyor
- 12:54 İşte Oğuz Aydın'ın transfer olmak istediği takım!
- 12:38 Matteo Guendouzi kimdir?
- 12:32 Cengiz Ünder, transfer kararını açıkladı!
- 12:31 Matteo Guendouzi'yi teknik direktörleri anlatıyor
- 11:32 Galatasaray Daikin'in yarı final yolunda rakibi Roeselare
- 11:19 Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Matteo Guendouzi
- 11:03 Rafa Silva Beşiktaş'ı çıldırtacak!
- 10:59 Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi: Halkbak - Galatasaray
- 10:49 Potada kadınların dev derbisi: Beşiktaş - Galatasaray
- 10:41 G.Saray'ın rotasyonuna Süper Lig'den iki transfer
- 10:19 Ferdi Kadıoğlu'ndan Musaba'ya tek emojili yorum!
- 10:14 Okan Buruk'un 'ezeli' üstünlüğü: Rakip tanımıyor!
- 09:51 Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista geri dönüyor!
- 09:48 'Süper' Galatasaray
- 09:47 Lakers, LeBron ve Luka'nın 60 sayılık performansıyla Pelicans'ı yıktı
- 09:44 Yunus ve Barış 12'den vurdu
- 09:40 Mauro Icardi için tarihi rekora son 1
- 09:24 Inter'den Beşiktaş'a "Bekleyin" mesajı: Luis Henrique
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Roma deplasmanda galibiyeti hatırladı!
Hansi Flick'ten Joao Cancelo için açıklama!
Milan'da Christopher Nkunku gelişmesi!
Jose Mourinho'dan Ruben Amorim ve Manchester United yanıtı!
Lewandowski, ayrılmak istemiyor!
Manchester City'de Galatasaray öncesi savunmada büyük kayıp
Fiorentina'da ayrılık ihtimali: Edin Dzeko
Manuel Neuer'den geleceği için açıklama!
Vinicius Junior'dan takım arkadaşlarına büyük tepki!
Jamie Carragher, Ruben Amorim'i yerden yere vurdu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9