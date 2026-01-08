Bursaspor, sol kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı transfer etti

2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.



Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.



Yeşil beyazlılar, Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan ve daha sonra Adana Demirspor'a geçen 23 yaşındaki Salih Kavrazlı ile anlaşma sağladı.



Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de Kavrazlı'nın transferine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin kardeşim. Uzun yıllar bu armaya en iyi şekilde hizmet edeceğinden en ufak bir şüphem yok. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



