07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
3-2
07 Ocak
Brentford-Sunderland
3-0
07 Ocak
M.City-Brighton
1-1
07 Ocak
Fulham-Chelsea
2-1
07 Ocak
Everton-Wolves
1-1
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
0-0
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
4-3
07 Ocak
Burnley-M. United
2-2
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
5-0
07 Ocak
Bologna-Atalanta
0-2
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
2-2
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
2-2
07 Ocak
Torino-Udinese
1-2
07 Ocak
Parma -Inter
0-2
07 Ocak
Benfica-Braga
1-3

Bursaspor, sol kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı transfer etti

Bursaspor, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.

calendar 07 Ocak 2026 21:24 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 03:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bursaspor, sol kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil beyazlılar, Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan ve daha sonra Adana Demirspor'a geçen 23 yaşındaki Salih Kavrazlı ile anlaşma sağladı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de Kavrazlı'nın transferine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoş geldin kardeşim. Uzun yıllar bu armaya en iyi şekilde hizmet edeceğinden en ufak bir şüphem yok. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
