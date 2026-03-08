Sezon başında Fenerbahçe'nin West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.
Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, deneyimli orta sahanın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde rol oynadığını açıkladı.
"MOURINHO BENİ TELEFONLA ARADI"
Jorge Van Rankin ile yaptığı sohbet sırasında konuşan Aguirre, José Mourinho ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:
"Mourinho beni telefonla aradı. 'Javier, bana Edson'u öneriyorlar. Sen onu milli takımda kullanıyor musun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Hangi pozisyonda oynuyor?' diye sordu. 'Şurada oynuyor ve çok iyi' dedim."
"BİR MAÇ SONRA KOVDULAR"
Aguirre, bu konuşmanın ardından Álvarez'in kendisini aradığını belirterek şunları söyledi:
"Sonra Edson beni arayıp 'Teşekkür ederim, Mourinho seninle konuştuğunu söyledi' dedi. Onu transfer ettiler ama bir maç sonra teknik direktörü kovdular. İnanılmaz!"
SAKATLIK DURUMU
Meksikalı futbolcu, 17 Şubat'ta ayak bileğinden ameliyat oldu. Oyuncunun iyileşme süresinin 4 ila 8 hafta arasında olması bekleniyor.
Bu nedenle Alvarez'in 2026 Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.
Edson Alvarez için transfer itirafı!
Yaz transfer döneminin son günlerine doğru West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı gündeme geldi. Meksika Milli Takım Teknik Direktörü Javier Aguirre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Edson Alvarez'i sarı lacivertlilere transfer etmesi için neler söylediğini açıkladı.
Sezon başında Fenerbahçe'nin West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray-Liverpool maçına olaylı hakem!
-
9
Erman Toroğlu'ndan derbi hakemine zehir zemberek sözler!
-
8
Virgil van Dijk'tan Galatasaray sözleri!
-
7
Lamine Yamal şahane attı, Barcelona farkı korudu
-
6
Fenerbahçe - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
-
5
Okan Buruk: "Başakşehir maçında cezalı duruma düştüm"
-
4
Galatasaray'dan arka arkaya paylaşımlar
-
3
Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj
-
2
Arne Slot'tan Galatasaray maçı itirafı!
-
1
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk ve Galatasaray'a hakem göndermesi
- 13:08 Karşıyaka yoluna dolu dizgin devam ediyor
- 13:07 Galatasaray'dan derbi galibiyetine dev prim
- 12:52 Erzurumspor lige koşuyor; 12 maçtır kaybetmiyorlar
- 12:37 Göztepe, galibiyete hasret kaldı
- 12:30 Trabzonspor ile Kayserispor 58. kez!
- 12:20 Kocaeli 7 eksikle Eyüp karşısında
- 12:18 Galatasaray-Liverpool maçına olaylı hakem!
- 12:01 Fenerbahçe - Samsunspor: Muhtemel 11'ler
- 11:53 Beşiktaş - Galatasaray derbisi Almanya'yı karıştırdı!
- 11:41 F.Bahçe, Talisca'yı mumla arıyor
- 11:16 Edson Alvarez için transfer itirafı!
- 11:12 NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'a yenildi
- 11:03 Eyüpspor'un ligde konuğu Kocaelispor
- 10:52 Dev derbinin Avrupa'daki yansımaları
- 10:34 Ahmet Çakar: "Osimhen'i oyundan atmalıydı"
- 10:29 Mustafa Çulcu: ''Hakem çok fazla hata yaptı''
- 10:28 Erman Toroğlu'ndan derbi hakemine zehir zemberek sözler!
- 10:06 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi
- 09:37 Levent Tüzemen: "Okan hocanın yaptığı akıl tutulması!"
- 09:32 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 09:05 Formula 1'de ilk zafer Russell'ın
- 09:03 G.Birliği'nde ikinci Demirel dönemi başlıyor!
- 02:19 Hasan Şaş: "Yapı kapı sapı bırakın!"
- 02:03 Beşiktaş'tan derbinin ardından VAR talebi!
- 01:51 beIN Trio'dan Beşiktaş - Galatasaray maçı yorumları
- 01:23 Para Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'nda 4 madalya!
- 01:17 Sultanlar Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu
- 01:08 Milli judoculardan 2 madalya
- 01:02 Mesut Bakkal: ''Sakatlıklar yavaş yavaş başladı''
- 00:55 Lamine Yamal şahane attı, Barcelona farkı korudu
- 00:54 Manchester City, FA Cup'ta çeyrek finalde!
- 00:53 Galatasaray'dan arka arkaya paylaşımlar
- 00:50 Chelsea, turu uzatma dakikalarında kopardı
- 00:34 Kenan Yıldız'dan Pisa'ya hem gol, hem de asist!
- 00:27 Millilerimiz galibiyet ile tanışamadı
- 00:20 Halter'de 3 Avrupa madalyası birden
- 00:04 Kadın Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı tek golle geçti
- 23:59 Beşiktaş, 2 maç sonra gol yedi
- 23:56 Beşiktaş, Dolmabahçe'de 7 maç sonra kaybetti
- 23:54 Beşiktaş'tan hakem Ozan Ergün için sert tepki
- 23:52 Sergen Yalçın, 90 dakikada 2 değişiklik yaptı
- 23:48 Beşiktaş, 20 maç sonra gol atamadı
- 23:41 Eczacıbaşı, Galatasaray'ı son sette devirdi
- 23:32 Sergen Yalçın'dan Okan Buruk ve Galatasaray'a hakem göndermesi
- 23:10 Galatasaray'dan yeni Dolmabahçe'de ikinci galibiyet!
- 23:01 Galatasaray, derbilerde eksik kalıyor
- 23:00 Beşiktaş bu sezon derbi galibiyeti göremedi
- 22:56 Okan Buruk: "Başakşehir maçında cezalı duruma düştüm"
- 22:42 Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj
- 22:34 Victor Osimhen'den Liverpool için mesaj
- 22:26 Lucas Torreira'dan geleceği için mesaj!
- 22:24 Ersin Destanoğlu: "Hakem kararlarına anlam veremiyorum"
- 22:20 Orkun Kökçü'den derbi sonrası sert tepki!
- 22:16 Uğurcan Çakır'ın inanılmaz Beşiktaş karnesi!
- 22:10 Serdal Adalı derbiden erken ayrıldı
- 22:07 Beşiktaş'ın serisi derbiyle bitti!
- 22:04 Dev derbide zafer Galatasaray'ın
- 22:01 Felix Afena-Gyan attı, Amed SK galibiyete ulaştı
- 21:54 Atalanta - Udinese maçında beraberlik!
- 21:39 Galatasaray'a kötü haber: Abdülkerim Bardakcı
Manchester City, FA Cup'ta çeyrek finalde!
Chelsea, turu uzatma dakikalarında kopardı
Kenan Yıldız'dan Pisa'ya hem gol, hem de asist!
Atalanta - Udinese maçında beraberlik!
Leipzig, sahasında geri döndü!
Muriqi'nin 2 golü Mallorca'ya yetmedi!
Liverpool'da Ryan Gravenberch ile imza
Manchester City'de Bernardo Silva ile veda yakın!
Luis Diaz'dan inanılmaz rakamlar!
Arsenal, FA Cup'ta çeyrek finale kaldı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13