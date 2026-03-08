08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
13:30
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
15:30
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
14:15
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
16:30
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
16:30
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
15:30
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
15:30
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
15:30
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
16:00
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
16:00
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
16:00
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
13:30
08 Mart
Fulham-Southampton
15:00
08 Mart
Port Vale-Sunderland
16:30
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
14:30
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Edson Alvarez için transfer itirafı!

Yaz transfer döneminin son günlerine doğru West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı gündeme geldi. Meksika Milli Takım Teknik Direktörü Javier Aguirre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Edson Alvarez'i sarı lacivertlilere transfer etmesi için neler söylediğini açıkladı.

08 Mart 2026 11:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Edson Alvarez için transfer itirafı!
Sezon başında Fenerbahçe'nin West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Edson Alvarez hakkında dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

Meksika A Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, deneyimli orta sahanın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde rol oynadığını açıkladı.

"MOURINHO BENİ TELEFONLA ARADI"

Jorge Van Rankin ile yaptığı sohbet sırasında konuşan Aguirre, José Mourinho ile arasında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Mourinho beni telefonla aradı. 'Javier, bana Edson'u öneriyorlar. Sen onu milli takımda kullanıyor musun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Hangi pozisyonda oynuyor?' diye sordu. 'Şurada oynuyor ve çok iyi' dedim."

"BİR MAÇ SONRA KOVDULAR"

Aguirre, bu konuşmanın ardından Álvarez'in kendisini aradığını belirterek şunları söyledi:

"Sonra Edson beni arayıp 'Teşekkür ederim, Mourinho seninle konuştuğunu söyledi' dedi. Onu transfer ettiler ama bir maç sonra teknik direktörü kovdular. İnanılmaz!"

SAKATLIK DURUMU

Meksikalı futbolcu, 17 Şubat'ta ayak bileğinden ameliyat oldu. Oyuncunun iyileşme süresinin 4 ila 8 hafta arasında olması bekleniyor. 

Bu nedenle Alvarez'in 2026 Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
