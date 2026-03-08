Erman Toroğlu'ndan derbi hakemine zehir zemberek sözler!

Sözcü spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı:
"Öyle bir maç ki Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok ama Galatasaray'ın çok şeyi var. İlk yarıdaki Beşiktaş'a bakıyoruz, hiç de öyle mücadele etmiyor. Galatasaray daha derli toplu ama onların da pozisyonu yok gibi. Beşiktaş, rakibini kendi yarı sahasında karşılıyor, doğru da yapıyor ama hücumu düşünmüyor."
"OSIMHEN'İ ATACAK GÜCÜ YOK!"
"Galatasaray, Osimhen ile bir gol buldu, ofsayt mı değil mi sabaha kadar tartışılır. Ama bu maçta tartışılmayacak bir şey var. Peki o ne? 56. dakikada Osimhen rakibine faul yapıyor, sarı kartı var, Osimhen devam ediyor ve hakem faul verdiği için tepkili bir şekilde topa vuruyor. Yorumsuz bir sarı kart. Eee Osimhen'in bir sarı kartı var, yani kırmızı. Eee...FIFA hakemi olmuş bir hakemin Osimhen'i atacak gücü yok. "Osimhen'i atarsam bir daha G.Saray maçı alamam" diye düşünmüş olabilir. Bir daha alsan ne olur, almasan ne olur? O pozisyonda Osimhen'i atamazsan hakem olamazsın. Diğer futbolculara gösteriyorsun ama Osimhen'i pas geçiyorsun. Maçın en önemli hareketi bu. Hakemi hakem yapan oyun kuralı değildir. Onu ben sana öğretirim. Ama senin yüreğin yoksa hakem olamazsın. Dün akşamki kadar olursun."
"OTORİTE SARI KARTLA OLMAZ"
"Bir maçta 9 sarı kart, 1 kırmızı varsa o maçın hakemi hakem değildir. Neden? Çünkü otorite sarı kartla olmaz. Demek ki sarı kartları yerinde kullanmadın. Onun için de 9 sarı kart gösterdin. 3 sarı karttan kırmızıya dönemezsen hata yapıyorsun demektir, zaten maç içerisinde tonla yaptın."
