NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'a yenildi

⛹️‍♂️ #NBA'de Atlanta Hawks, evinde Philadelphia 76ers'ı 125-116 mağlup etti.



🇹🇷 Adem Bona'nın Atlanta Hawks karşısındaki performansı



🏀 4 sayı

💪 7 ribaunt

🅰️ 3 asist pic.twitter.com/7MfuVpaTnz



NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Atlanta Hawks'a 125-116 yenildi.State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'ın sezonun 29. mağlubiyetinde Adem Bona 4 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist kaydetti.76ers'da Tyrese Maxey 31, Quentin Grimes 26 ve Kelly Oubre ise 24 sayıyla maçı tamamladı.Hawks'ta Jalen Johnson, 35 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu.Nickeil Alexander-Walker 24, CJ McCollum 17 ve Dyson Daniels ise 15 sayıyla sezonun 33. galibiyetinde rol oynadı.