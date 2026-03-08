08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-170'
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
15:30
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
0-0DA
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
16:30
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
16:30
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
15:30
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
15:30
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
15:30
08 Mart
Gent-KV Mechelen
18:00
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
18:30
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
17:00
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
16:00
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
16:00
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
17:30
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
16:00
08 Mart
Getafe-Real Betis
18:15
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-070'
08 Mart
Fulham-Southampton
0-01'
08 Mart
Port Vale-Sunderland
16:30
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
1-030'
08 Mart
Fiorentina-Parma
17:00
08 Mart
Bologna-Verona
17:00
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Karşıyaka yoluna dolu dizgin devam ediyor

Karşıyaka, play-off potasındaki rakibi Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 08 Mart 2026 13:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka yoluna dolu dizgin devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste dördüncü galibiyetini, bu maça kadar 3'te 3 yapan play-off hattındaki iddialı rakibi Uşakspor'u deplasmanda 10 kişiyle 2-1 yenerek alan Karşıyaka ilk iki yarışını bırakmadı.

Grupta normal sezonun bitimine 6 maç kala puanını 53 yaparak play-off potasında üçüncü sıradaki yerini koruyan Kaf-Kaf, üst sırasındaki Eskişehirspor'un hatasını beklemeye başladı.

Haftaya son 13 maçta 12 galibiyet alıp bir alt sırasında bulunan grubun en formda ve güçlü takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanına çıktıktan sonra Eskişehirspor'u ağırlayacak. Normal sezonu Bornova 1877, Söke 1970 SK ve Tire 2021 FK maçlarıyla tamamlayacak yeşil-kırmızılı ekip son 4 haftada İzmir dışına çıkmayıp kalan 6 maçın 5'ini İzmir'de oynama avantajına sahip olacak.

TAKIMA DÖNEN ASLAR FARK YARATTI

Karşıyaka'da bahis nedeniyle aldıkları hak mahrumiyeti cezalarını tamamladıktan sonra ikinci yarıda sahalara dönen isimler takımlarını maçlarda sırtlamayı sürdürüyor.

Karşıyaka'ya transfer olduktan sonra aldığı ceza nedeniyle sezonun ilk yarısında hiç forma giyemeyen Ömer Faruk Sezgin, ikinci yarıda oynadığı 8 maçta 7 gol attı.

Tecrübeli santrfor son 3 haftada üst üste ağları sarsarak 3 maçta 6 gol birden buldu. Hak mahrumiyeti cezası yüzünden 3 ay forma giyemeyip şubat ayında sahalara dönen Mücahit Aslan, son haftalarda asistleriyle takımına katkı verdikten sonra Uşakspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle Kaf-Kaf'a galibiyeti getirdi.

Mücahit bu sezon attığı ilk golle yeşil-kırmızılıları 3 puana taşıdı. Yine 3 aylık cezasını şubat ayında tamamlayan Erhan da Mücahit'in golünde asisti yapan isim oldu. İkinci yarının ilk haftalarında bocalayan Karşıyaka, as futbolcuları sahalara dönüp form tuttuktan sonra yarışa yeniden ortak oldu. İzmir ekibi, üst üste zorlu Altay derbisi ve Uşakspor deplasmanında aynı 11'le sahaya çıkarak 6 puan aldı.

LOGOLU GÖNDERME

Karşıyaka, kritik deplasman galibiyetinin ardından rakip Uşakspor'a sosyal medyada gönderme yaptı. Yeşil-kırmızılılar sosyal medya sayfalarında paylaşılan yapay zeka görselinde büyüteçle, "Sıkıntı küçük" yazılı beyaz sayfa üzerindeki Uşakspor logosuna bakan yeşil-kırmızılı bileklikli el fotoğrafı koyarak, "Bu hafta paylaşımlarda rakibin logosunu göremeyenler için küçük bir ipucu" mesajını yazdı. Karşıyaka, yeşil-kırmızılı futbolcuların Uşak'ta kendilerini destekleyen taraftarlarla birlikte bayrak açtığı galibiyet fotoğrafını da, "Geldik, gördük, yendik" mesajıyla yayınladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.