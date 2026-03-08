08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
3-2
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
0-0DA
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
2-076'
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-1
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
2-1
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
2-2
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
0-01'
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-1
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
3-4
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
0-131'
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
1-045'
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Thorsten Fink: "Fenerbahçe'nin son golünde ofsayt vardı"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

08 Mart 2026 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 23:15
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink: 'Fenerbahçe'nin son golünde ofsayt vardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "Açıkçası takım halinde iyiydik. Performanstan gururluyum, takımımla gurur duyuyorum. Takım planımız ilk dakikadan itibaren çok iyi işledi. Belki topa sahip olma oranımız daha iyi olabilirdi. Biz geleli 3 hafta oldu. Tüm eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz." dedi.

"OFSAYT OLABİLİRDİ"

Sözlerine devam eden Fink, "Fenerbahçe bizden kadro değeri olarak 5 kat daha yukarıda. Bugünkü maça bakarsak, iki takım arasında öyle bir değer farkı yoktu. Belki ofsayt vardı son golde. Fenerbahçe oyuncusu, kalecimizin hareket alanını kısıtladı. Belki ofsayt olabilirdi." sözlerini sarf etti.

Thorsten Fink, "İlk yarı sonunda iki oyuncumu çıkardım, sarı kartları vardı, öyle bir risk almak istemedim. Bazı fırsatlarımız vardı ikinci yarıda, bunları değerlendiremezsen Fenerbahçe gibi bir takım gol atabiliyor. Maçı kaybettik. Çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fink, mücadeleyi değerlendirdi.

Takımının ortaya koyduğu performans nedeniyle gururlu olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "50 ile 80. dakikalar arasında kusursuz performans gösterdik. İlk yarıda da Fenerbahçe'nin oyununa cevap verdik. 3. golü bulmuş olsaydık maçı kazanan taraf olurduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımların değerlerine bakınca bizden 5 kat daha yukarıdalar. Normal şartlarda bizden daha iyiler ama bugün o değer farkını sahada görmedik. Ama bugün puan alamadık. İlk yarı bitince 2 değişiklik yaptık. 2 oyuncumuz da ilk yarıda sarı kart görmüştü. Böyle bir atmosferde onları riske etmek istemedim. Kulübedeki oyunculara değer veriyorum. Ben geleli 3 hafta oldu ve takımımda ruh görüyorum. Evimizde Rayo Vallecano ile önemli maçımız var. Bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Ntcham'ı 84. dakikada oyundan almasıyla ilgili de konuşan Fink, "Ntcham 1 hafta boyunca bizimle birlikte antrenman yapamadı. Bugünkü maçta yorgundu. Son dakikalarda rakibi takip etmede biraz zorlandı. Çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Yorgun olmasaydı bugün oyundan çıkarmazdım." açıklamasını yaptı.

"TAKIM PERFORMANSI İÇİN MUTLU OLDUK"

Mücadelenin son 10 dakikasında daha iyisini yapmaları gerektiğini söyleyen Fink, Fenerbahçe'nin bu bölümde risk aldığını vurguladı.

Kontratakları değerlendiremediklerini dile getiren Fink, "Bireysel anlamda küçük hatalarımız vardı. Takım halindeki performans sebebiyle çok mutlu olduk. Son 10 dakikadaki görevleri biraz daha doğru şekilde yerine getirebilirdik. Oyuna alabileceğimiz kanat oyuncumuz yoktu. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Emre gibi, Zeki gibi, Souza gibi sakat oyuncularımız var. Takımın gelişiminin pozitif olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Fenerbahçe karşısında planlarının iki kanatta da etkili olmak olduğunu söyleyen Fink, "Planımız iki kanattan da gelmekti. Sol kanadımız bugün daha doğru çalıştı. Holse ve Tomasson iyi bir karşılaşma çıkardı. Bu oyuncular iyi olunca bugün Musaba biraz zorlanmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
