Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'ni lider tamamlamayı garantiledi!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Ömercan Burak Karahan, Tuna Uzunkol, Umut Özdemir)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy, Hilmi Şahin)
Setler: 25-21, 26-28, 24-26, 24-26
Süre: 142 dakika (32, 39, 36, 35)
Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart lig etabını lider tamamlamayı garantiledi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Sliwka, Ömercan Burak Karahan, Tuna Uzunkol, Umut Özdemir)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy, Hilmi Şahin)
Setler: 25-21, 26-28, 24-26, 24-26
Süre: 142 dakika (32, 39, 36, 35)
Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart lig etabını lider tamamlamayı garantiledi.