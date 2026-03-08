FA Cup'ta Port Vale'den Sunderland'e sürpriz!

İngiltere FA Cup 5. Tur'da Port Vale, Sunderland'i konuk etti.



İngiltere 1. Lig'in son sırasında bulunan Port Vale, Premier Lig ekibi Sunderland'i 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Port Vale galibiyeti getiren golü 28. dakikada Ben Waine kaydetti.



Sunderland bu sonuçla birlikte kupaya veda etti.



72 YIL SONRA GELEN BAŞARI



Port Vale 72 yıl sonra FA Cup'ta son sekize kalmayı başardı.