08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
2-290'
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-065'
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
1-040'
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
0-2DA
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-164'
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
2-490'
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Old Firm derbisinin ardından olay!

İskoçya Kupası'nda Rangers ile Celtic arasında oynanan çeyrek final maçı sonrasında sahaya inen taraftarlar arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

calendar 08 Mart 2026 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İskoçya Kupası'nda Rangers ile Celtic arasında oynanan çeyrek final maçı sonrasında sahaya inen taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Rangers, "Old Firm" derbisinde Ibrox Stadı'nda Celtic'i ağırladı. Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Celtic, adını yarı finale yazdırdı.

Maçı tribünde takip eden 7 bin 500 Celtic taraftarından bir kısmı turu kutlamak için sahaya inerken, Rangers taraftarları da onlara katılınca saha içinde kısa süreli arbede yaşandı.

Polis ve güvenlik görevlileri taraftarlar arasında barikat kurarak olayların büyümesini önlemeye çalıştı. Bu sırada sahaya yabancı maddeler atıldı.

İskoçya Futbol Federasyonundan (SFA) yapılan açıklamada, "Federasyon, bugün Ibrox Stadı'nda İskoçya Kupası çeyrek final maçının ardından oyun alanına giren taraftarların davranışlarını kınamaktadır. Protokol doğrultusunda derhal bir soruşturma yürütülecektir." ifadeleri kullanıldı.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 15 10 0 56 25 55
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 12 6 27 29 33
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
