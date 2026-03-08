08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
1-032'
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
0-06'
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
3-075'
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-047'
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
0-021'
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-075'
08 Mart
Bologna-Verona
1-277'
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Konyaspor: "Hakem bizi katletti!"

Konyasporlu futbolcular, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

calendar 08 Mart 2026 18:25 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 18:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor: 'Hakem bizi katletti!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konyaspor'dan Melih İbrahimoğlu, Jackson Muleka ve Marko Jevtovic, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Yeşil-beyazlı futbolcular, hakem Ümit Öztürk'ün kararlarına tepki gösterdi.

İşte Konyasporlu futbolcuların açıklamaları:

Melih İbrahimoğlu: "Maça çok odaklı başladık. Bu hafta çok iyi hazırlandık, hazır geldik. Takımımla gurur duyuyorum. Maç bizim hakkımızdı. Ceza yiyeceğim diye konuşamıyorum. Hakem bizi katletti. Katledildik. Yapacak bir şey yok önümüzdeki maçlara bakacağız.

Jackson Muleka: "Bana göre penaltı olmayan pozisyonla eşitlik sağlandı. Sonra yine bir penaltı verdi hakem, onu kurtardık. İkinci yarı güçlü oyunumuzla maça ortak olmalarına izin vermedik ama istediğimiz sonuçla ayrılmıyoruz. Önümüzde 9 final maçı var. En fazla puanı toplayıp bu durumdan kurtulmak istiyoruz."

Marko Jevtovic: "Gerçekten üzgünüz. 3 puan almamız gereken bir maçtı. 3 puanı da hak ettik. Bir penaltı verildi ve eşitlik sağlandı. Bizim penaltımız ve golümüz iptal edildi. Konuşmakta zorlanıyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
