08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
3-2
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
1-1
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
3-0
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-1
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
2-1
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
2-2
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
2-0
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-1
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
3-4
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
3-2
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
1-0
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Kayserispor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kayserispor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, daha sonra ligde oynadığı iki maçı da kazandı. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak seriye devam etmek istiyor.

Süper Lig'de son 3 haftada 5 puan alan Kayserispor da sahasında Trabzonspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir 3 puan almak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.



58. RANDEVU

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayseri'de yapacakları maçla ligde 58. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne dek iki takım arasında oynanan 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor, 107 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 72'sini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, deplasmanda da rakibi karşısında genel olarak bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, Kayseri'de oynadığı 28 karşılaşmanın 14'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 maç beraberlikle sona ererken 6 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

11 MAÇTA KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında son 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

En son 2012-2013 sezonunda Kayseri'de 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra rakibine 3 puan şansı vermedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-0 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
