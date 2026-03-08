08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
20:00
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
18:45
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
19:15
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
1-031'
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
0-04'
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
19:15
08 Mart
Lens-Metz
3-073'
08 Mart
Brest-Le Havre
19:15
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0DA
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
19:30
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
0-019'
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
19:30
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-073'
08 Mart
Bologna-Verona
1-275'
08 Mart
Genoa-Roma
20:00
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
19:30

Ebrar Karakurt'tan derbi sonrası olay paylaşım! İlkin Aydın'dan hemen cevap!

Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi. Mücadele sonrası Ebrar Karakurt'un yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşulurken, sarı-kırmızılıların kaptanı İlkin Aydın'dan, Karakurt'a yanıt gecikmedi.

08 Mart 2026 18:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ebrar Karakurt'tan derbi sonrası olay paylaşım! İlkin Aydın'dan hemen cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'e konuk oldu. Rakibini 25-23, 25- 22-25, 23-25, 25-18 ve set 15-9'luk set skorlarıyla mağlup eden turuncu beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ebrar Karakurt'un servisiyle başlayan ve başa baş geçen karşılaşmanın ilk setinde turuncu-beyazlılar, 25-23'lük skorla seti kazandı. Aldığı 5 atak ve 1 blok sayısıyla Yaprak Erkek, sette ön plana çıktı. İkinci ve üçüncü setleri ev sahibi ekip 25-22 ve 23'lük skorlarla kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette etkili oyunuyla geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, etkili servis turlarıyla seti 25-18 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Aldığı 7 atak sayısıyla Ebrar Karakurt setin kazanılmasında önemli rol oynadı.

Mücadelenin netice seti olan beşinci set karşılıklı sayılarla başladı. Geriden gelerek öne geçen Eczacıbaşı Dynavit seti 15-9 kazanarak deplasmandan 3-2 galip ayrıldı. Ebrar Karakurt 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 20 sayıyla ise Magdalena Stysiak galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 8 blok ve 7 servis sayısı elde etti.



PAYLAŞIMLAR SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Eczacıbaşı'nın 3-2 kazandığı derbi maçı sonrası ortalık karıştı. Ebrar Karakurt yıldızlaştığı maçın ardından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme oturdu.

26 yaşındaki milli voleybolcu yaptığı bir paylaşıma "Ruhunlamiyavla" hashtagi eklemiş ve "Simitçi, kahveci, gazozcu" notunu düştü.

Karakurt, söz konusu paylaşımın ardından bu kez X platformunda bir Galatasaraylı taraftara verdiği yanıtla ikinci bir gündem yarattı.

Beşiktaşlı kimliğiyle bilinen milli sporcu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbiye gönderme yapan bir taraftarı alıntıladı. Bu yaşananlar sonrası Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın'dan yanıt gecikmedi.





İLKİN AYDIN'DAN CEVAP

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir paylaşım yapan Aydın, söz konusu paylaşımında Karakurt'un "Ruhunla miyavla" sözlerine gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kadını erkek şiddetine kurban vermediğimiz, eşit, adil ve mutlu yarınlara..

Eşitlik için çalışan, çabalayan, var olabilen, sesini çıkaran tüm kadınlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun.
Hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
