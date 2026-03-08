Ebrar Karakurt'tan derbi sonrası olay paylaşım! İlkin Aydın'dan hemen cevap!

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'e konuk oldu. Rakibini 25-23, 25- 22-25, 23-25, 25-18 ve set 15-9'luk set skorlarıyla mağlup eden turuncu beyazlılar sahadan 3-2 galip ayrıldı.Ebrar Karakurt'un servisiyle başlayan ve başa baş geçen karşılaşmanın ilk setinde turuncu-beyazlılar, 25-23'lük skorla seti kazandı. Aldığı 5 atak ve 1 blok sayısıyla Yaprak Erkek, sette ön plana çıktı. İkinci ve üçüncü setleri ev sahibi ekip 25-22 ve 23'lük skorlarla kazandı ve durumu 2-1'e getirdi.Dördüncü sette etkili oyunuyla geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, etkili servis turlarıyla seti 25-18 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Aldığı 7 atak sayısıyla Ebrar Karakurt setin kazanılmasında önemli rol oynadı.Mücadelenin netice seti olan beşinci set karşılıklı sayılarla başladı. Geriden gelerek öne geçen Eczacıbaşı Dynavit seti 15-9 kazanarak deplasmandan 3-2 galip ayrıldı. Ebrar Karakurt 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 20 sayıyla ise Magdalena Stysiak galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 8 blok ve 7 servis sayısı elde etti.Eczacıbaşı'nın 3-2 kazandığı derbi maçı sonrası ortalık karıştı. Ebrar Karakurt yıldızlaştığı maçın ardından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede gündeme oturdu.26 yaşındaki milli voleybolcu yaptığı bir paylaşıma "Ruhunlamiyavla" hashtagi eklemiş ve "Simitçi, kahveci, gazozcu" notunu düştü.Karakurt, söz konusu paylaşımın ardından bu kez X platformunda bir Galatasaraylı taraftara verdiği yanıtla ikinci bir gündem yarattı.Beşiktaşlı kimliğiyle bilinen milli sporcu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbiye gönderme yapan bir taraftarı alıntıladı. Bu yaşananlar sonrası Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın'dan yanıt gecikmedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir paylaşım yapan Aydın, söz konusu paylaşımında Karakurt'un "Ruhunla miyavla" sözlerine gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:"Hiçbir kadını erkek şiddetine kurban vermediğimiz, eşit, adil ve mutlu yarınlara..Eşitlik için çalışan, çabalayan, var olabilen, sesini çıkaran tüm kadınlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun.Hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz."