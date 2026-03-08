Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.





Pape Habib Gueye ise 45+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.





Karşılaşmada Kasımpaşa, beraberlik golünü penaltıdan buldu. Penaltı kararına itiraz eden Konyaspor ise sosyal medya hesabından tartışmalı pozisyonu paylaşarak dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Karşılaşmadaki penaltı kararı sosyal medyada taraftarlar arasında da tartışma konusu oldu.

Tepkiye neden olan pozisyonun gelişiminde ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kasımpaşalı Benedyczak, şutunu çekmek isterken Konyasporlu Adil'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde yeniden izledi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Konyaspor'un golü, 17. dakikadaKasımpaşa'daMücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24 puana ulaşırken; Kasımpaşa da puanını 21 yaptı.Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

İnceleme sonrası Öztürk, Adil'in topa müdahalesinin ardından rakibinin ayağına temas ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.



Kasımpaşa'da penaltıyı kazandıran Benedyczak, 31. dakikada topun başına geçti. Sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Bahadır ters köşeye yatarken top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.



KONYASPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ



Konyaspor, mücadelenin 90+4. dakikasında penaltı kazandı. Ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, 3 dakikalık incelemenin ardından VAR uyarısıyla iptal edildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Konyaspor, gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Gianniotis'ten döndü. Meşin yuvarlağı altıpas üzerinde önünde bulan Arif Boşluk'un vuruşunda, top üstten auta gitti.



17. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Andzouana'nın yerden ortasında kale sahası önündeki Muleka, topu filelere gönderdi: 1-0.



31. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topu uzaklaştıran Adil Demirbağ'ın müdahalesinde Benedyczak yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ümit Öztürk, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Penaltıyı kullanan Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.



45+3. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Olaigbe'nin yerden ortasında Muleka, müsait pozisyondan yararlanamadı.



45+5. dakikada konuk ekip, bir penaltı daha kazandı. Uğurcan Yazğılı'nın Gueye'ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Gueye'nin vuruşunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





73. dakikada Bardhi'nin sol çaprazdan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın kafayla indirdiği topu Jevtovic ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, Uğurcan Yazğılı'nın rakibine faulünü tespit ederek golü geçersiz saydı.



83. dakikada Bardhi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Tunahan Taşcı'nın sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



90. dakikada Nagalo'nun pasında Bardhi'nin sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti.



90+6. dakikada Bardhi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında Becao'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Uyarı üzerine VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Ümit Öztürk, penaltı kararını iptal etti.



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Dk. 39 Nagalo), Arif Boşluk (Dk. 68 Yasir Subaşı), Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Berkan Kutlu (Dk. 68 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 68 Tunahan Taşcı), Olaigbe, Muleka



Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong (Dk. 77 Ali Yavuz Kol), Opoku, Becao, Winck, İrfan Can Kahveci, Baldursson, Benedyczak (Dk. 70 Cafu), Ben Ouanes, Diabate, Gueye (Dk. 87 Cenk Tosun)



Goller: Dk. 17 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 8 Becao, Dk. 71 Opoku, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Kasımpaşa), Dk. 20 Adil Demirbağ, Dk. 45+5 Uğurcan Yazğılı ve Arif Boşluk, Dk. 73 Olaigbe, Dk. 90+8 Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor)



