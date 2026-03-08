Cherif'ten 3 maçta 3 gol!

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı genç santraforu Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla gol yollarında etkili olmaya başladı ve Samsunspor maçında 90+5. dakikada hayati bir gol attı.
Oynadığı son 3 maçta 3 gol kaydeden Cherif, Süper Lig'de Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında gol attı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep'e golünü gönderdi.
Fenerbahçe ile toplam 8 maça çıkan Cherif, 3 golün yanına 1 de asist ekledi.
Sidiki Cherif, 90+5'te Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi! pic.twitter.com/VqX6n26yzW
— Sporx (@sporx) March 8, 2026