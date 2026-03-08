08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
1-116'
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-371'
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
0-0DA
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-282'
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-2DA
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
1-0DA
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
1-116'
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-245'
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
2-045'
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
0-018'
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-1DA

Fenerbahçe - Samsunspor: 11'ler

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

calendar 08 Mart 2026 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 19:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Samsunspor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile sahasında mücadele edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

AVAR DEĞİŞTİ

Öte yandan MHK, Fenerbahçe - Samsunspor maçının AVAR hakemi Mustafa Savranlar'ın, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacağını açıkladı.. Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay görev yapacak.

Ligdeki 24 mücadelede 15 galibiyet, 9 beraberlikle 54 puan toplayan Fenerbahçe, ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler son 2 maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda yer alıyor.

11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Oosterwolde, Levent, Musaba, Guendouzi, Kante, Brown, Asensio, Kerem, Cherif.

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Mouandilmadji.




FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 5 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, bu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Samsunspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart sınırında.

Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, bu maç kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyemeyecek.

TEDESCO GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, 2 maç sonra takımın başında sahaya çıkacak.

Geçirdiği ağır enfeksiyon sebebiyle ligde oynanan Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında takımını yalnız bırakan İtalyan teknik adam, Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alabilecek.

SAMSUNSPOR'UN EKSİKLERİ

Samsunspor'da sakatlıkları geçen Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç, Afonso Sousa'nın forma giyip giymeyecekleri maç saatinde belli olacak.

Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ise Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcunun 3'er sarı kartı bulunuyor.

Zeki Yavru, Emre Kılınç, Yunus Emre Çift, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly ve Olivier Ntcham bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada kart cezalısı olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma, 0-0 golsüz beraberlikle sona ermişti.

66. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de bu maçla birlikte 66. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 65 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, lige verilen arada Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana'daki müsabakayı sarı-lacivertliler, 2-0 kazanarak finale yükseldi.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Samsunspor ile sahasındaki 32 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.

Rakibini sahasında 22 kez yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da 8 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.

