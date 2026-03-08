08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
3-2
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
0-0DA
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
2-074'
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-1
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
2-1
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
2-2
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-1
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
3-4
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
0-129'
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
1-045'
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Jayden Oosterwolde: "10 yıl gibi hissediyorum"

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının ardından konuştu.

Jayden Oosterwolde: '10 yıl gibi hissediyorum'
Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "100 maç oynadım Fenerbahçe ile, çok mutluyum. 3 yıl oldu ama 10 yıl gibi hissediyorum. Maça iyi başlayamadık, hocamızın istediklerini yapamadık. Kendimiz zorlaştırdık işimizi ama kazandık." dedi.

Oosterwolde, "Bizler şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon bizim için ateşli geçiyor. Bu nedenle 3 yılı 10 yıl gibi hissediyorum. Hala namağlubuz. Şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

