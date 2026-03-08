Fenerbahçe'den ligde iki maç sonra galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte evinde Kasımpaşa ile 1-1, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 4 puan yitirmişti.
Fenerbahçe, 2 maçın ardından Samsunspor'u 3-2 yenmeyi başardı.
