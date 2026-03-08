Archie Brown, ligde 3 ay sonra sahada!

Fenerbahçe'de Archie Brown, ligdeki Samsunspor maçına ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, ligde yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de görev aldı.
Uzun süreli sakatlığının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK maçlarına 11'de başlayan Brown, ligde ilk 11'deki son maçına ise 15 Aralık 2025'te Konyaspor karşısında çıkmıştı.
Archie Brown, yaklaşık 3 ay sonra ligde bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
