08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
1-116'
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-371'
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
0-0DA
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
20:30
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
21:15
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-282'
08 Mart
Benfica-FC Porto
21:00
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-2DA
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
1-0DA
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
20:30
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
1-116'
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-245'
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
2-045'
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
0-018'
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-1DA

İlhan Palut: "VAR odasından maç yönetiyor, önünü açın!"

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın sonrasında İlhan Palut mücadele ve hakem hakkında konuştu.

calendar 08 Mart 2026 18:45 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 18:50
İlhan Palut: 'VAR odasından maç yönetiyor, önünü açın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Palut, "Maça iyi başladık. Defansif zaten iyi bir bölümdü, golü de bulduk. Hemen attıımız gole yakın bir sürede rakibin beraberliği yakalaması, negatif bir durumdu. Tekrar denemeye başladı, Muleka'nın ikinci pozisyonu dışında net pozisyon yoktu. İlk yarı sonunda bir penaltı daha oldu, atamadılar ve bu bizim adımıza avantaj oldu.  Son 15-20 dakikaya girilirken 3. bölgede de rakibi zorlayan, pozisyonlar bulan bir takım görüntüsü verdik. Maçın geneline bakınca kazanmamız gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Maçın hakem ekibinin performası için Palut, "Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul. Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama de." dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 15 10 0 54 23 55
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 12 6 25 27 33
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.