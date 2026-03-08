08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
3-2
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
0-0DA
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
2-076'
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-1
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
2-1
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
2-2
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
0-01'
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-1
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
3-4
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
0-131'
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
1-045'
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Kayode hat-trick yaptı; Erokspor kazandı

Esenler Erokspor, Kayode'nin hat-trick yaptığı maçta Bodrumspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti ve 14 maçlık yenilmezlik serisinde 10. galibiyetini elde etti.

08 Mart 2026
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kayode hat-trick yaptı; Erokspor kazandı






Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bodrumspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor 4-3'lük skorla kazandı.

Erokspor, 10. dakikada Kayode'nin penaltı golüyle öne geçti.

Ev sahibi Bodrumspor, 15. dakikada Ali Habeşoğlu ve 29. dakikada Dino Hotic'in golleriyle geri dönüp öne geçti.

Erokspor, 45+3. dakikada Kayode'nin ikinci golüyle eşitliği sağladı.

BODRUM 10 KİŞİ KALDI, KAYODE HAT-TRICK YAPTI

53. dakikada Dino Hotic'in direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Bodrumspor karşısında Erokspor, 65. dakikada Kayode'nin ikinci penaltısıyla yeniden öne geçti.

Hamza Catakovic, 90+4'te farkı 2'ye çıkardı. Bodrumsporlu Taulant Seferi, 90+7. dakikadaki penaltıyla maçın skorunu belirledi.

EROKSPOR'UN MÜTHİŞ SERİSİ

Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran ve bu süreçte 10. galibiyetini alan Erokspor, puanını 62'ye çıkardı.

Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Bodrumspor ise 48 puanda kaldı.

Erokspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u ağırlayacak. Bodrumspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.