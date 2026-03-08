Suat Kaya: 'Kendi sahamızda 3 puan daha lazım'

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Suat Kaya, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.



Kaya, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, cezalı olduğu için bir müsabakaya çıkamadığını anımsatarak, dördüncü maçında oyuncularına bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylediğini aktardı.



Oyuncularıyla uzun uzun maç analizi yaptığını belirten Kaya, "Bir şeylerin arkasına sığınmadan güzel bir şey yaptık. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonunu kaybetmeyen bir ekip. Bu mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ettim." dedi.



Kaya, hafta içi de Arca Çorum FK'yi konuk edeceklerini hatırlatarak, "O maçın hazırlıklarına başlayacağız. Kendi sahamızda bize üç puan daha lazım. Bunu seri haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.



