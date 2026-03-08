Celil Yüksel: 'Herkes hata yapabilir'

Samsunspor forması giyen Celil Yüksel, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.



Deneyimli orta saha, "Genelde hakem konularına girmek istemiyorum. Bence futbol saha içinde güzel. Fotoğrafları ben de gördüm. Üzgünüz. Herkes hata yapabilir, keşke olmasaydı. Çok mücadele vermiştik, en çok buna üzülüyorum." ifadelerini kullandı.



Celil, "Buraya kazanmaya gelmiştik, beraberlik bizi mutlu etmeyecekti. Fenerbahçe gibi büyük bir camia ile oynadık; bunun bilincindeydik. Eksiklerini çok iyi çalışmıştık. Zaman zaman sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz için tabi ki mutsuzuz, çok üzgünüz; çünkü çok iyi mücadele verdik." dedi.