08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
3-2
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
1-1
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
3-0
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-1
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
2-1
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
2-2
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
2-075'
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-1
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
3-4
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
3-2
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
1-0
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

1. Lig'de 29. hafta sona erdi!

Trendyol 1. Lig'de 29. hafta sona erdi. 29. haftanın sonunda lider Erzurumspor oldu.

08 Mart 2026 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 29. hafta sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 29. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın kapanış maçlarında Boluspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yendi. Esenler Erokspor da deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 mağlup etti.

Konuk ettiği Manisa FK'ye 8-1 üstünlük kuran Erzurumspor, puanını 63'e çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Haftayı galibiyetle kapatan Esenler Erokspor da 62 puanla zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

1. Lig'in 29. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: 1-2

Sakaryaspor-Adana Demirspor: 4-0

Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor: 1-1

Erzurumspor-Manisa FK: 8-1

Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1

Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: 3-1

Bandırmaspor-İstanbulspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: 1-0

Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor: 3-4

 

Puan durumu

Ligde 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


O		 G B M A Y AV P
1.ERZURUMSPOR 29 18 9 2 68 20 48 63
2.ESENLER EROKSPOR 29 18 8 3 71 25 46 62
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 17 7 5 59 32 27 58
4.ARCA ÇORUM FK 29 16 5 8 47 32 15 53
5.ATKO GRUP PENDİKSPOR 29 13 10 6 44 23 21 49
6.SİPAY BODRUM FK 29 14 6 9 61 33 28 48
7.BANDIRMASPOR 29 13 6 10 41 32 9 45
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 29 12 8 9 38 39 -1 44
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 29 11 10 8 54 36 18 43
10.BOLUSPOR 29 12 5 12 49 40 9 41
11.MANİSA FK 29 11 7 11 43 49 -6 40
12.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 29 10 9 10 40 33 7 39
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR 29 9 11 9 36 30 6 38
14.İSTANBULSPOR 29 9 11 9 37 42 -5 38
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 29 10 5 14 35 39 -4 35
16.SMS GRUP SARIYER 29 10 5 14 31 37 -6 35
17.SERİKSPOR 29 8 5 16 29 55 -26 29
18.SAKARYASPOR 29 7 7 15 38 52 -14 28
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 0 7 22 21 80 -59 7
20.ADANA DEMİRSPOR 29 0 3 26 16 129 -113 -45
NOT: Adana Demirspor'a 48 puan silme cezası verildi

30. hafta

Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın programı şöyle:

10 Mart Salı:

13.30 İmaj Altapı Vanspor-Adana Demirspor

16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor

20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer

11 Mart Çarşamba:

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler

13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor

12 Mart Perşembe:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK

16.00 Boluspor-Arca Çorum FK

20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor

