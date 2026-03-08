Julian Brandt, Dortmund'dan ayrılıyor

Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılıyor.



Alman ekibinin spor müdürü Lars Ricken, 29 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yaptık ve sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı konusunda anlaştık." dedi.



2019 yılından bu yana Borussia Dortmund'da oynayan Brandt, Alman ekibinde şu ana kadar 298 maça çıktı ve 56 gol, 69 asistlik performans ortaya koydu.



