Ergin Ataman, Yunanistan'da kabus yaşıyor!

Ergin Ataman'ın başantrenörü olduğu Panathinaikos, son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor.



Panathinaikos, son olarak Yunanistan Ligi'nde Iraklis BC karşısında 21 sayı önde olduğu maçı 76-74 kaybetti.



Panathinaikos, şubat ayı başından beri Yunanistan Ligi ve EuroLeague'de oynadığı 9 maçın 7'sinde yenildi.



İşte o sonuçlar:



95-102 Aris

82-81 Real Madrid (Galibiyet)

62-78 Partizan

78-53 Karditsas (Galibiyet)

83-85 Fenerbahçe

97-102 Kolossos

99-104 Paris

80-86 Olympiakos

74-76 Aris



*Ev sahibi olarak Panathinaikos yazılmıştır.



