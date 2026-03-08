Süper Lig'de ortalık karıştı: Hakem tepkisi!

Süper Lig'de hakemlerle ilgili gündem devam ediyor.



Ligin 25. haftasında oynanan bazı maçların ardından dört teknik direktörden hakemler için ciddi tepki geldi. İşte yapılan açıklamalar...



BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ SONRASI



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Yorumcuyken, 'Yabancı VAR'a, hakeme ne gerek var' diyordum ama Türk futbolunun gittiği durum çok da sağlıklı değil. Bu maç hakemlik adına büyük skandaldır."



Sergen Yalçın: "Maçı kaybetmeyi hakeme bağlamak istemiyorum ama 20. dakikada Sane'nin kırmızı kart pozisyonu var. Buna dünyada kırmızı kart vermeyecek hakem var mı çok merak ediyorum. Rıdvan'a yaptığı kırmızı kart pozisyonu, ilk yarıdakinin yüzde 50'si kadar hafif. Sarı kartla geçiştirdi, oyuncu da teşekkür etti. O da biliyor çünkü kırmızı kart olduğunu. VAR'daki arkadaşlar yoklar. Trabzon'da, Fenerbahçe maçında var o arkadaşlar ama burada yoklar. Kimsenin böyle şeye ihtiyacı olmasın. Maç yapıyoruz, aslan gibi çıkıp oynayalım. Bir taraf kazanacak zaten. Osimhen'in ikinci sarı kartı var. Oyuncular kural olarak bunun ikinci sarı kart olduğunu söylüyor hakeme. Kuraldan dolayı Orkun'a sarı kart veriyor. Bizim oyuncular 'Kural gereği sarı kart görmesi lazım' diyor ama hakem pozisyona bakmıyor bile. Çok da konuşulacak bir şey yok. 20. dakikada rakip atılsa belki yine yenemezdik o ayrı bir koru. Hakemler ve VAR, kuralı uygulamak için buradalar. Biz zaten ligde yokuz, puan olarak gerideyiz. Türk futbolunun geleceği açısından bu büyük bir sorun. Buna bir facia diyebiliriz. Bu oyun kurallarla oynanan bir oyun. Hakemler de kuralı uygulamak için varlar. Kurallar bana başka öbürüne başka olunca böyle diyaloglar çıkıyor. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, kazanacağım maçta berabere kalıyorum. Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Bu maçta kural yok mu? Yorumcuyken, 'Yabancı VAR'a, hakeme ne gerek var' diyordum ama Türk futbolunun gittiği durum çok da sağlıklı değil."



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Hakemlerin uzatmasıyla 45 dakika 10 kişi oynadık. Bir an maç bitmeyecek zannettim. Ben de, 'Biraz daha oynatın.' dedim. Bunun üzerine sarı kart gösterdiler ve cezalı duruma düştüm. Komik, basit bir sarı kart gösterdiler. Adını bilmiyorum ama özellikle dördüncü hakemle iki kulübe de iletişim kuramadı. İletişim kurabilecek insanların dördüncü hakemlik yapması çok önemli. İki tarafın da hakemlerden mutsuz olduğu bir maç geçirdik."



RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇININ ARDINDAN



"YABANCI HAKEM GELSİN"



Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: "Türk hakemlerine güveniyoruz. Hep bunları söyledik. Onlar kalsın, onlar yönetsin. Ama dediğimiz gibi olmuyorsa bence nasıl yabancı teknik direktör varsa yabancı başkan varsa, yabancı futbolcu varsa son zamanlarda diyeyim, kesinlikle Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Çünkü etkilendiklerini düşünüyorum her anlamda. Şimdi yabancı hakem bizimkilerden daha iyidir demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bizim de iyi hakemlerimiz var. Ancak etkilendiklerini düşünüyorum. Maça göre etkilendiklerini, rakibe göre etkilendiklerini, biraz Türkiye'nin gözü yukarıda. Baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye'nin kalbi. Büyük takımlar, büyük kulüpler, büyük camialar. Tabii ki de bunu anlıyorum, oradan değerlendiriliyor. Aslında biraz aşağıya baktığınız zaman, kafayı çevirdiğinde daha büyük ihtiyacın alt tarafta olduğunu düşünüyorum."



KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI SONRASI



"MHK ÖNÜNÜ AÇSIN!"



Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Maça (Kasımpaşa) iyi başladık. Defansif zaten iyi bir bölümdü, golü de bulduk. Hemen attıımız gole yakın bir sürede rakibin beraberliği yakalaması, negatif bir durumdu. Tekrar denemeye başladı, Muleka'nın ikinci pozisyonu dışında net pozisyon yoktu. İlk yarı sonunda bir penaltı daha oldu, atamadılar ve bu bizim adımıza avantaj oldu. Son 15-20 dakikaya girilirken 3. bölgede de rakibi zorlayan, pozisyonlar bulan bir takım görüntüsü verdik. Maçın geneline bakınca kazanmamız gerekirdi. Çok konuşsak da bir şeye yaramıyor. İzledim. VAR, birinci pozisyonda nasıl penaltıya müdahale edecek. Attığımız golde verilen faul. İptal edilen penaltıda verilen faul. Bülent Hoca çok maçın içindeydi. Sahada değerlendirmek gerekiyor. VAR hakemliği yetmiyor Bülent Hoca'ya, içi sığmıyor, daha fazlasını istiyor. MHK önünü açsın, sahada yönetsin. Öyle oturduğu yerden bir maçı yönetmek doğru uygulama değil."



