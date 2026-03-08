08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
2-290'
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-065'
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
1-040'
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
0-2DA
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-164'
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
2-490'
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Judoda Ümitler Avrupa Kupası, Antalya'da sona erdi

Avrupa Judo Birliği ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası bitti.

08 Mart 2026 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Judoda Ümitler Avrupa Kupası, Antalya'da sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi.

Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 22 ülkeden 222'si kadın 550 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada Kazakistan, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalyayla birinci oldu. Özbekistan 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ikinciliği elde ederken Gürcistan ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla organizasyonu üçüncü tamamladı. Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla şampiyonada 4. sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Organizasyonda Türk sporculardan Hatice Tuana Balcı altın, Elçin Karakazan ve Duru Yılmaz gümüş, Havva Sena Tokmak, Döne Melike Özbudak ve Ezgi Topçu ise bronz madalya kazandı.

 

"Çocuklarımızın tecrübelerini artırmak istiyoruz"

Federasyon başkanı Sezer Huysuz, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu, Brezilya'dan Moğolistan'a kadar 22 ülkenin organizasyonda yer aldığını belirtti.

Suriye'den de uzun yıllar sonra ilk defa katılım olduğunu ifade eden Huysuz, şunları kaydetti:

"Ümitler kategorisinde jenerasyon değişiklikleri oldu. Geçen sene bu şampiyonada daha başarılıydık. Ancak bu yıl katılımın yüksek olmasıyla şampiyona biraz daha zor geçti. Madalya sayısına çok bakmıyoruz. Bu çocuklarımızın tecrübelerini artırmak istiyoruz. Bunlar daha yeni yeni milli takımlar seviyesinde ülkelerini temsil etmeyi öğreniyor. Asıl amacımız, bunlara iyi bir eğitim vererek 2032, 2036 Olimpiyatları'na iyi bir jenerasyonla hazırlanmak. Her türlü teknik, taktiksel ve kişisel becerileri olan sporcuları yetiştirmeye çalışıyoruz."

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 15 10 0 56 25 55
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 12 6 27 29 33
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
