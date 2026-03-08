Fenerbahçe Beko, sahasında kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Mersin Spor'u ağırladı.



Fenerbahçe, karşılaşmayı 91-78 kazandı.



Bu sonucun ardından 19. galibiyetini elde etti. Mersin Spor, ligde 13. kez mağlup oldu.



Fenerbahçe, ligin gelecek haftasında ONVO Büyükçekmece'ye konuk olacak. Mersin Spor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.



FENERBAHÇE'NİN YENİ YILI



Fenerbahçe Beko, 2026 yılında 22 kez parkeye çıktı ve bu maçların 21'ini kazanarak çarpıcı bir istatistiğe imza attı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar



Fenerbahçe Beko: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Jantunen 9, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 12, Demircan Demir, Melih Mahmutoğlu 10, De Colo 11, Onuralp Bitim, Silva 10, Zagars 6



Mersinspor: Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Ergi Tırpancı 3, White 6, Olaseni 4, March 15, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Chassang 7, Enoch 12



1. Periyot: 21-17



Devre: 46-32



3. Periyot: 68-51



